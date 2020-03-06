18:59 SpaceX відправить трьох туристів в 10-денну подорож на МКС
18:47 Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат $9 трлн
18:35 Більшість українців не підтримують скасування свята 8 березня, – опитування
18:33 Футбольні клуби української прем’єр ліги створять жіночі команди
18:32 Нардеп від ОПЗЖ опублікував результати експрес-тесту на віруси
18:24 Голова НБУ Смолій підтвердив справжність «плівок Гончарука»
17:47 На зустрічі Сандерса з виборцями протестувальник розгорнув нацистський прапор
17:34 Як у Раді Шмигаля слухали і жінок-нардепів з 8 березня вітали
17:09 Порошенко: Зеленський перетворюється в Януковича, а Україну повертає в орбіту РФ
16:59 NASA показало найдетальнішу фотографію Марсу
16:38 Бойовики «ДНР» «скасували» державний статус української мови
16:32 Глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж у світі
15:59 Синоптик розповіла, якою буде погода 8-го березня
15:36 Раді залишилося розглянути 720 поправок до законопроєкту про ринок землі
15:33 Журнал Time помістив на свої обкладинки сто впливових «Жінок року»
15:14 В Італії та Франції можлива рецесія через коронавірус, – Bloomberg
14:59 Понад 70% українців планують відсвяткувати 8 березня, – опитування
14:55 Нардеп Бужанський заявив про те, що його закидали яйцями
14:54 Нардеп від ОПЗЖ зустрічався з французьким депутатом, у якого знайшли коронавірус
14:45 Глава ВООЗ заявив, що час для стримування коронавірусу закінчується
14:15 YouTube не платитиме за рекламу в відео, де згадується коронавірус
14:06 У Сербії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом, а в Нідерландах – першу смерть
13:58 Чубаров назвав заяву Шмигаля щодо постачання води у Крим «підлим ударом в спину»
13:45 Оператор ГТС попередив, що Києву можуть відключити газ
13:40 Дев'ятьох українців перевіряють на ймовірність зараження коронавірусом
13:29 У Ватикані підтвердили перший випадок зараження коронавірусом
13:23 Кияни вже можуть подати заявки на відключення від тепла, щоб не переплачувати, – КМДА
12:52 У Москві знайшли мертвим українського шахіста Богдановича, який зіграв за РФ
12:39 В Україні можуть забороняти проведення спортивних заходів через коронавірус, – МОЗ

Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат $9 трлн

Падіння акцій на світових фондових ринках відновилося після рішення Федеральної резервної системи екстрено знизити ключову процентну ставку. За останні 9 днів паніка, викликана коронавірусом, завдала інвесторам $9 трлн збитків.

П’ятниця, 6 березня 2020, 18:47

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження Bank of America.

Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не тільки Азії, але і США, Європи та Австралії.

Ключовий індекс Японії, Nikkei 225 6 березня впав на 2,7%, індекси Південної Кореї – на 2,2%, індекс Гонконгської біржі – на 2,3%, а китайський індекс SHCOMP – на 1,2%.

Європейські фондові індекси впали на 3-4% на новинах про поширення вірусу в Європі. В Європі лондонський FTSE100 (UKX) в п’ятницю вранці торгувався на 3% нижче. Німецький DAX (DAX) упав на 3,5%, а у Франції CAC40 (CAC40) був 3,6% нижче.

Американський індекс Dow Jones впав на 2,2%, а акції 500 найбільших компаній США (індекс S & P 500) подешевшали на 2%.

За даними МВФ, $9 трлн – це еквівалент ВВП Японії і Німеччини разом узятих.

  • Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
  • 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
  • У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.
Теги: коронавірус, биржи

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!