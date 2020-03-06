Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат $9 трлн

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження Bank of America.
Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не тільки Азії, але і США, Європи та Австралії.
Ключовий індекс Японії, Nikkei 225 6 березня впав на 2,7%, індекси Південної Кореї – на 2,2%, індекс Гонконгської біржі – на 2,3%, а китайський індекс SHCOMP – на 1,2%.
Європейські фондові індекси впали на 3-4% на новинах про поширення вірусу в Європі. В Європі лондонський FTSE100 (UKX) в п’ятницю вранці торгувався на 3% нижче. Німецький DAX (DAX) упав на 3,5%, а у Франції CAC40 (CAC40) був 3,6% нижче.
Американський індекс Dow Jones впав на 2,2%, а акції 500 найбільших компаній США (індекс S & P 500) подешевшали на 2%.
За даними МВФ, $9 трлн – це еквівалент ВВП Японії і Німеччини разом узятих.
- Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.