Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат $9 трлн

Падіння акцій на світових фондових ринках відновилося після рішення Федеральної резервної системи екстрено знизити ключову процентну ставку. За останні 9 днів паніка, викликана коронавірусом, завдала інвесторам $9 трлн збитків.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження Bank of America.

Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не тільки Азії, але і США, Європи та Австралії.

Ключовий індекс Японії, Nikkei 225 6 березня впав на 2,7%, індекси Південної Кореї – на 2,2%, індекс Гонконгської біржі – на 2,3%, а китайський індекс SHCOMP – на 1,2%.

Європейські фондові індекси впали на 3-4% на новинах про поширення вірусу в Європі. В Європі лондонський FTSE100 (UKX) в п’ятницю вранці торгувався на 3% нижче. Німецький DAX (DAX) упав на 3,5%, а у Франції CAC40 (CAC40) був 3,6% нижче.

Американський індекс Dow Jones впав на 2,2%, а акції 500 найбільших компаній США (індекс S & P 500) подешевшали на 2%.

За даними МВФ, $9 трлн – це еквівалент ВВП Японії і Німеччини разом узятих.