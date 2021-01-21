Про це повідомляє агентство Bussiness Insider.

В середу, 20 січня, після того, як Джо Байден був приведений до присяги, торги закрилися з рекордними позначками.

На фондовому ринку лідирували акції технологічних компаній. Це сталося після того, як Netflix опублікував звіт, показавши сильніший, ніж очікувалося, прибуток. В результаті акції компанії злетіли майже на 20%.

Ентузіазм з приводу акцій технологічних компаній в середу також допоміг спровокувати 6-відсотковий стрибок акцій Alphabet, материнської компанії Google. Акції досягли рекордного максимуму.

Популярні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, відкотилися. Це сталося після того, як Джанет Єлен, кандидатка Байдена на посади голови Департаменту казначейства США, заявила про наміри скоротити їхнє використання, оскільки вони часто використовуються для незаконних транзакцій.

Акції Alibaba виросли на 7% після того, як її засновник Джек Ма знову заявив про себе на відеоконференції. Перед цим Ма не з’являвся на публіці протягом кількох місяців.

Основні американські біржові індекси теж показали зростання:

S & P 500 виріс на 1,39%;

промисловий індекс Dow Jones на 0,83% (257,86 пунктів);

Nasdaq на 1,97%.

Ситуація з нафтою була неоднозначною. West Texas Intermediate подорожчала на 0,12% до 53,10 долара за барель. Нафта марки Brent, міжнародний еталон нафти, впала на 0,05% до 55,87 долара за барель.

Золото здорожчало на 1,57% до 1869,10 долара за унцію.