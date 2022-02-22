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Біржові індекси РФ продовжили стрімке падіння через визнання ОРДЛО

22 лютого російські біржові індекси продовжили своє падіння на тлі визнання незалежності території ОРДЛО Російською Федерацією. Долар вже перевищив позначку у 80 рублів, євро наблизився до 91 рубля.

Вівторок, 22 лютого 2022, 19:15
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Про це повідомляє видання Forbes.

Індекс Московської біржі на відкритті основної сесії знизився на понад 7%. Індекс РТС – більш як 8%.

Водночас курс долара зріс на 0,3% та перевищив вже 80 рублів. Курс євро піднявся на 0,5% та наблизився до позначки у понад 90 рублів.

Індекс ціни російських державних облігацій на початку торгів втратив 3% та опустився до рівня жовтня 2015 року.

Своєю чергою, Центробанк РФ через зростання волатильності державної валюти анонсував підтримку фінансового сектора. Так, до 1 жовтня фінансовим організаціям дозволено зазначати  у звітності акції та облігації за ринковою вартістю на 18 лютого.

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Довідка. Індекс МосБіржі – ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, що охоплює 50 найбільш ліквідних акцій найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених на біржі.
Індекс РТС – фондовий індекс, основний індикатор фондового ринку РФ, розрахунок якого розпочався 1 вересня 1995 зі 100 пунктів. Розраховується Московською біржею. Є ціновим, зваженим за ринковою капіталізацією композитним індексом російського фондового ринку, що охоплює найбільш ліквідні акції найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених у ПАТ “Московська Біржа”.

Теги: агресія РФ, визнання ОРДЛО, долар, Євро, рисійські ринки, рубль

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