Здорожчання біткоїна відбувається через зростання надій на те, що американські регулятори дозволять укладати ф'ючерсні контракти біржовому фонду ETF, що може відкрити шлях до збільшення інвестицій у цифрові активи.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Найбільша у світі криптовалюта Bitcoin зросла до 60 407,26 долара США, що є найвищим показником з середини квітня. Зростання становить майже 33% з 20 вересня і наразі прямує до рекордного максимуму в 64 895 доларів США, яке було зафіксовано у квітні 2021 року.

Станом на 21:00 15 жовтня 2021 року за київським часом вартість Bitcoin сягнула 61 747,27 долара США. Портал Coindesk показує вартість криптовалюти в реальному часі.

За інформацією Bloomberg News, причиною зростання є наміри комісії з цінних паперів і бірж США дозволити укладати перші ф’ючерсні контракти щодо криптовалюти американській біржі ETF на наступному тижні.

За словами трейдерів і аналітиків, такий крок відкриє інвесторам новий шлях до інвестування в криптовалюту.

“Торги криптовалютою на ETF неминучі. Врешті це здійсниться, бо на Bitcoin є попит. Здається очевидним, що регулятор невдовзі схвалить якусь версію криптоторгів на ETF. Швидше за все, до понеділка. В міру того, як регулятори стають більш обізнаними, Комісія з цінних паперів і бірж починає розуміти, як ці активи зберігаються, захищаються і вивіряються, щоб це мало сенс у традиційних фінансах”, – сказав Кріс Клайн, головний операційний директор і співзасновник Bitcoin IRA.

Кілька фондів, включно з VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie та Galaxy Digital Funds, подали заявки на участь у ф’ючерсних торгах щодо біткоїна на ETF. Основна фондова біржа США Nasdaq у п’ятницю схвалила цей список для участі на торгах ETF Valkyrie Bitcoin Strategy.

Криптоторги на ETF були запущені цьогоріч у Канаді та Європі, де зростає зацікавлення цифровими активами.

Оператор ф’ючерсної біржі Cboe Global Markets Inc подав заявку на зміну правил до Комісії з цінних паперів і бірж, що дало б йому змогу перерахувати певні складні ETF. Комісія з цінних паперів і бірж схвалила цю заявку в жовтні.

Голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер раніше зазначив, що ринок криптовалюти містить багато токенів (цифрових ключів – ред.), які можуть бути незареєстрованими цінними паперами. За його словами, це залишає ціни на цифрові активи відкритими для маніпуляцій, а мільйони інвесторів — уразливими до ризиків.

Посилаючись на осіб, обізнаних у цьому питанні, у звіті Bloomberg йдеться про те, що пропозиції фондів ProShares і Invesco, засновані на ф’ючерсних контрактах, були подані відповідно до правил пайових інвестиційних фондів. Вони, за словами Генслера, забезпечують “значний захист інвесторів”.

“Це один з останніх рубежів доступу до офіційних торгів на ф’ючерсних криптобіржах”, – сказав Джозеф Едвардс, керівник відділу досліджень кріптоброкера Enigma Securities.