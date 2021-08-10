На думку аналітика Bloomberg Майка МакГлоуна криптовалюти Bitcoin та Ethereum закріпили свої позиції на ринку та можуть суттєво їх покращити після різкого падіння. Зокрема Bitcoin до кінця року може досягнути позначки 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітик опублікував таку цифру в останньому звіті Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI).

Наразі вартість Bitcoin – 45,7 тисячі доларів. Це значно менше, ніж навесні, але значно вище, ніж стабільних 30 тисяч доларів за одиницю у 2019 році. Історичний максимум був у квітні 2021 року – понад 63 тисячі доларів. На думку аналітика, криптовалюта закріпилася на ринку та найближчим часом може досягнути позначки 100 тисяч доларів.

За 20 останніх тижнів, на думку аналітика, Bitcoin “очистив себе від слабких покупців” і тепер має всі умови для росту.

Головна передумова росту вартості Bitcoin – обмежена кількість монет. Криптовалюта захищена через це від інфляції та має сприятливу атмосферу для росту. Друга причина – Bitcoin все більше визнають у світі. Приміром, в Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом.

На думку аналітика Bloomberg, якщо Bitcoin стає “цифровим золотом”, то інша криптовалюта, Ethereum, розвивається як платформа для диджиталізації фінансів.

На думку Тома Лі з Fundstrat Global Advisors, до кінця 2021 року вартість Bitcoin може бути 100 тисяч доларів. Такий прогноз було зроблено на основі простого правила: якщо Bitcoin перевищує свою середню вартість за останніх 200 днів, значить час купувати. Після цього криптовалюта тільки буде зростати.