Bitcoin не може бути платіжним інструментом, – Mastercard

Курс криптовалюти Bitcoin змінюється щохвилини, а трансакція проходить понад 10 хвилин. Тому криптовалюта не може бути платіжним інструментом.

Про це заявила виконавча віцеголова Mastercard MA Енн Кернс, інформує Marketwatch.

“Bitcoin не поводиться як платіжний інструмент… Занадто мінливий, і на транзакцію йде дуже багато часу”, – зазначила Кернс.

Вона додала, що цю криптовалюту необхідно вважати класом активів, а не платіжним інструментом. За її словами, користувач навіть не зможе розрахуватися за каву, оскільки курс Bitcoin дуже мінливий.

“Якби ми з вами пішли на чашку кави, і я вирішила розрахуватися біткоїном, наша кава могла б коштувати мені, наприклад, на 40% дорожче тоді, коли її буде приготують, – а це 10 хвилин для фактичного врегулювання угоди”, – сказала вона.

Водночас Mastercard хоче ввести так звані стейблкоїни – криптовалюту, яка прив’язана до запасів звичайних валют і працює з центральними банками.