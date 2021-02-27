Bitcoin не може бути платіжним інструментом, – Mastercard

Про це заявила виконавча віцеголова Mastercard MA Енн Кернс, інформує Marketwatch.
“Bitcoin не поводиться як платіжний інструмент… Занадто мінливий, і на транзакцію йде дуже багато часу”, – зазначила Кернс.
Вона додала, що цю криптовалюту необхідно вважати класом активів, а не платіжним інструментом. За її словами, користувач навіть не зможе розрахуватися за каву, оскільки курс Bitcoin дуже мінливий.
“Якби ми з вами пішли на чашку кави, і я вирішила розрахуватися біткоїном, наша кава могла б коштувати мені, наприклад, на 40% дорожче тоді, коли її буде приготують, – а це 10 хвилин для фактичного врегулювання угоди”, – сказала вона.
Водночас Mastercard хоче ввести так звані стейблкоїни – криптовалюту, яка прив’язана до запасів звичайних валют і працює з центральними банками.
- Напередодні, 22 лютого, вартість Bitcoin побила історичний рекорд, здолавши психологічну позначку в $58 тис.