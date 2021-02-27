Covid-19 Україна

оновлено 27.02.2021 о 18:02

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Bitcoin не може бути платіжним інструментом, – Mastercard

Курс криптовалюти Bitcoin змінюється щохвилини, а трансакція проходить понад 10 хвилин. Тому криптовалюта не може бути платіжним інструментом.

Субота, 27 лютого 2021, 19:23

Про це заявила виконавча віцеголова Mastercard MA Енн Кернс, інформує Marketwatch.

“Bitcoin  не поводиться як платіжний інструмент… Занадто мінливий, і на транзакцію йде дуже багато часу”, – зазначила Кернс.

Вона додала, що цю криптовалюту необхідно вважати класом активів, а не платіжним інструментом. За її словами, користувач навіть не зможе розрахуватися за каву, оскільки курс Bitcoin дуже мінливий.

“Якби ми з вами пішли на чашку кави, і я вирішила розрахуватися біткоїном, наша кава могла б коштувати мені, наприклад, на 40% дорожче тоді, коли її буде приготують, – а це 10 хвилин для фактичного врегулювання угоди”, – сказала вона.

Водночас Mastercard хоче ввести так звані стейблкоїни – криптовалюту, яка прив’язана до запасів звичайних валют і працює з центральними банками.

  • Напередодні, 22 лютого, вартість Bitcoin побила історичний рекорд, здолавши психологічну позначку в $58 тис.
Теги: bitcoin, MasterCard, криптовалюта

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