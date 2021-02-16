Вартість Bitcoin вперше наблизилася до $50 тисяч

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.
Зазначимо, що вартість Bitcoin досягла рекордної позначки у 49 938 доларів. При цьому з початку року курс цієї криптовалюти подорожчав майже на 70%.
Після максимального подорожчання курс несуттєво опустився. Станом на 14:35 вартість Bitcoin дорівнює 49 795 доларів.
- Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, ніж підвищив її акції Dogecoin на 75%.