Вартість Bitcoin вперше наблизилася до $50 тисяч

Найвідоміша криптовалюта Bitcoin у вівторок, 16 лютого, впевнено наблизилася до рівня 50 тисяч доларів за одиницю.

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Зазначимо, що вартість Bitcoin досягла рекордної позначки у 49 938 доларів. При цьому з початку року курс цієї криптовалюти подорожчав майже на 70%.

Після максимального подорожчання курс несуттєво опустився. Станом на 14:35 вартість Bitcoin дорівнює 49 795 доларів.