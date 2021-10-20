Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Згідно з даними торгів, станом на 17:53 по Києву вартість Bitcoin становить $66 924.

Здорожчання біткоїна відбувається через зростання надій на те, що американські регулятори дозволять укладати ф’ючерсні контракти біржовому фонду ETF, що може відкрити шлях до збільшення інвестицій у цифрові активи.

Інші криптовалюти також зросли у вартості: вартість Ethereum становить $4048,89.

Попередній рекорд було встановлено у квітні 2021 року. Тоді вартість біткоїну сягнула $64 895.