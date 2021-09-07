7 вересня криптовалюта біткоїн стала офіційним платіжним засобом на території Сальвадору. Тепер люди можуть розраховуватись біткоїнами за товари та послуги.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Всі громадяни Сальвадору відтепер мають можливість безплатно завантажити спеціальний гаманець для криптовалюти Chivo. В кожного на рахунку автоматично є по 30 доларів в біткоїнах.

Уряд створив спеціальний фонд для обміну біткоїнів на долари. На рахунку є 400 біткоїнів (21 мільйон доларів). Також в країні встановили 200 банкоматів для зняття біткоїнів в доларовому еквіваленті й скасували комісію за обмін.

В перспективі планується розширити мережу банкоматів до 1,5 тисячі.

Президент Сальвадору Найїб Букеле (Nayib Armando Bukele Ortez) заявив, що легалізація біткоїна допоможе громадянам країни здійснювати перекази своїм родинам, які живуть за кордоном.

На сьогодні в Сальвадорі основна валюта – долар. Економіка залежить від закордонних переказів громадян. Це п’ята частина ВВП чи $6 млрд.

Важливо, що у 70% населення Сальвадора немає банківських рахунків, оскільки вони працюють у неформальній економічній зоні.

Рішення стосовно того, що біткоїн стане платіжним засобом, було ухвалено в червні та мало почати діяти протягом 90 днів. При цьому, більшість громадян не підтримують ідею щодо повної легалізації. Місяць тому в столиці країни відбувалися масові мітинги, які організувала асоціація автоперевізників, які не погоджувалися приймати біткоїни, як платіжний засію. Проти такої ініціативи також були у Світовому банку та Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Після того, як в Сальвадорі легалізували біткоїн, його вартість на ринку криптовалют зросла до 53 тисяч доларів за умовну одиницю.

Сальвадор – перша країна світу, де біткоїн став національною валютою.