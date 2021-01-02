Covid-19 Україна

оновлено 02.01.2021 о 07:01

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Біткойн в перший день 2021 року оновив історичний максимум

1 січня 2021 року біткойн (bitcoin) оновила свій історичний максимум. Криптовалюта торгується по 29 604 долара.

Субота, 2 січня 2021, 08:00

Про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі Coindesk.

Так, за 24 години вартість криптовалюта виросла на 1,47%.

Минулого разу біткойн побив історичний максимум вранці 31 грудня. Тоді він коштував 29 050 доларів.

Експерти прогнозують подорожчання до 30 000 доларів, після чого на ринку криптовалюта може пройти масштабна корекція через екстремальну продажу цифрового активу.

  • Криптовалюта Bitcoin 30 грудня 2020 року вкотре оновила свій історичний максимум, пробивши позначку 28 500 доларів. З початку місяця Bitcoin подорожчав майже на половину.
Теги: bitcoin, криптовалюта

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