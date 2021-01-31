Раптове значне зростання акцій компанії GameStop принесло вигоду дрібним інвесторам, багато хто з яких були здивовані несподіваною удачею. Одним із них виявився 10-річний хлопчик Джейдін Карр із Сан-Антоніо (штат Техас, США).

Про це повідомляє видання The Washington Post.

GameStop – американська роздрібна мережа з продажу ігрових приставок, комп’ютерних ігор та ігрових аксесуарів.

П’ятикласник Джейдін Карр отримав 10 акцій GameStop вартістю 6,19 доларів кожна як подарунок від своєї матері в грудні 2019 року (на афроамериканське свято Кванза, яке відзначається напередодні Нового року).

Мати хлопчика – Ніна Карр – фахівець із харчування у сфері охорони здоров’я, котра розвиває власний бізнес. Вона вирішила придбати акції, оскільки її син захоплюється відеоіграми (сім’я купувала їх у GameStop). Крім того, вона хотіла трохи пояснити хлопчикові, як працює фондовий ринок.

“Мета полягала в тому, щоб переконатися, що він знає ціну долара і те, як управляти грошима”, – розповіла вона виданню.

За словами жінки, відтоді, як у лютому 2014 року помер батько Джейдіна, для неї стало пріоритетом навчити хлопчика правильно поводитися з грошима.

Але цього тижня покупка принесла несподіваний прибуток: вартість 10 акцій, подарованих Джейдіну, зросла з 60 доларів до 3200 доларів.

31-річна Ніна Карр якраз працювала вдома в середу, коли на її телефоні почали з’являтися новинні повідомлення про спровоковане інвесторами-любителями з Reddit зростання акцій GameStop.

“Я не могла повірити, що це правда”, – заявила вона.

Жінка побігла в спальню до сина і пояснила йому, що сталося з його акціями GameStop і чому вони раптово різко зросли. “Я була така рада за нього”, – зазначила вона.

“Вона сказала, що акції майже ніколи не ростуть таким чином, тому, якщо я хочу продати їх, ми повинні зробити це прямо зараз”, – повідомив, у свою чергу, журналістам 10-річний Джейдін.

Ніна Карр дала можливість синові самостійно вирішити, що робити з акціями, і Джейдін таки вирішив їх продати.

З отриманої суми (в 3200 доларів) було вирішено покласти 2200 доларів на ощадний рахунок Джейдіна.

Те, що відбулося, стало для хлопчика новим неоціненним досвідом.

Що сталося з GameStop

Цього тижня компанія GameStop опинилася в епіцентрі “битви” між професіоналами-біржовиками з Волл-стріт та інвесторами-любителями.

Інвестори-любителі, використовуючи для координації своїх дій соцмережі, зокрема, платформу Reddit, кинули виклик хедж-фондам (котрі вирішили заробити на падінні акцій компанії).

Останнім часом через конкуренцію з онлайн-торгівлею продажі GameStop постійно падали разом із котируваннями акцій компанії.

На цьому хотіли заробити хедж-фонди з Волл-стріт через механізм “коротких продажів” (або shorting). Суть механізму полягає в тому, що хедж-фонд позичає акції компаній в інших інвесторів і продає ці акції, розраховуючи викупити їх назад за нижчою ціною (і заробити на падінні котирувань).

У відповідь інвестори-любителі об’єдналися і почали масово скуповувати акції GameStop, щоб створити протилежний ефект – їх подорожчання.

У результаті вартість акцій GameStop злетіла в рази, а хедж-фонди зазнали величезних втрат.

Під прицілом інвесторів-любителів опинилися й інші компанії, зокрема Blackberry й AMC.

Однак були і ті, хто зумів у цій ситуації заробити. Так, могли отримати прибуток великі управителі активами з Волл-стріт, які виграли як від зростання вартості своїх пакетів акцій, так і від надання своїх паперів для відкриття “коротких продажів”.