У Китаї набирає популярності мобільна гра "Битва патогенів" (Battle of Pathogens) про коронавірус в месенджері WeChat.

Про це повідомляє місцеве видання South China Morning Post.

Ця гра досить схожа на популярну Fruit Ninja. Якщо в першій потрібно розправлятися з падаючими фруктами, то тут – з патогенами.

Під час гри, в залежності від складності рівня, ці віруси активно видозмінюються і розмножуються.

Ті віруси, які “вижили”, атакують гравця. Через це у нього підвищується “температура” тіла.

Є один спосіб “протистояти вірусам” – використовувати медичні маски і дезінфектори.

Створення гри профінансував китайський уряд. Її створили для того, щоб пропагувати профілактику коронавірусу, а також – популярно пояснити, як убезпечити себе від можливого зараження.

Після проходження кожного рівня гравець може прочитати корисну інформацію та практичні поради, пов’язані з профілактикою коронавірусу.

Міні-гра доступна в додатку TChatnt WeChat, а також буде доступна на китайській версії ByteDance TikTok, Douyin, і її новинному агрегаторі Jinri Toutiao в кінці цього тижня. Очікується, що незабаром вийде і окремий застосунок.