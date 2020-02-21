Про це повідомляє місцеве видання South China Morning Post.
Ця гра досить схожа на популярну Fruit Ninja. Якщо в першій потрібно розправлятися з падаючими фруктами, то тут – з патогенами.
Під час гри, в залежності від складності рівня, ці віруси активно видозмінюються і розмножуються.
Ті віруси, які “вижили”, атакують гравця. Через це у нього підвищується “температура” тіла.
Є один спосіб “протистояти вірусам” – використовувати медичні маски і дезінфектори.
Створення гри профінансував китайський уряд. Її створили для того, щоб пропагувати профілактику коронавірусу, а також – популярно пояснити, як убезпечити себе від можливого зараження.
Після проходження кожного рівня гравець може прочитати корисну інформацію та практичні поради, пов’язані з профілактикою коронавірусу.
Міні-гра доступна в додатку TChatnt WeChat, а також буде доступна на китайській версії ByteDance TikTok, Douyin, і її новинному агрегаторі Jinri Toutiao в кінці цього тижня. Очікується, що незабаром вийде і окремий застосунок.
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