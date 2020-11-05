У п 'яти американських штатах та на Алясці ще не оголосили офіційних результатів виборів. Один з них - Пенсильванія, де на кону 20 голосів виборників.

Про це повідомляє ВВС.

Наразі в штаті залишилося обробити 9% бюлетенів.

При 91% підрахованих, у Трампа 50,7% підтримки виборців, а у Байдена – 48,1%. Розрив між кандидатами зараз 164 тисячі 515 голосів, і він стрімко скорочується.

На дільницях уже порахували голоси виборців, які голосували безпосередньо в день виборів. Тепер рахують бюлетені, які отримали поштою.

На кону – 20 голосів виборників. Для Трампа це ще один крок до можливої перемоги, а для Байдена – перемога на виборах, оскільки у нього буде більшість голосів – 273 з 270 необхідних.

Губернатор Пенсильванії Том Вольф заявив, що підрахунок голосів триватиме, незважаючи на зусилля передвиборної групи президента Трампа зупинити його. Представники Трампа стверджують, що демократи намагаються перехопити голосування в Пенсильванії.

Заступник голови передвиборного штабу Трампа Джастін Кларк заявив, що демократи “задумали позбавити виборчих прав і послабити голоси республіканців”. Однак повідомлень про фальсифікації або порушення не надходило.

“Ці спроби підірвати демократичний процес просто ганебні. Я буду боротися з усіх сил, щоб захистити голос кожного жителя Пенсильванії. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб переконатися, що кожен голос має значення”, – відповів йому губернатор-демократ Вольф.

Загальна картина за підрахунком голосів на виборах виглядає так: