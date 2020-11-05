Про це повідомляє ВВС.
Наразі в штаті залишилося обробити 9% бюлетенів.
При 91% підрахованих, у Трампа 50,7% підтримки виборців, а у Байдена – 48,1%. Розрив між кандидатами зараз 164 тисячі 515 голосів, і він стрімко скорочується.
На дільницях уже порахували голоси виборців, які голосували безпосередньо в день виборів. Тепер рахують бюлетені, які отримали поштою.
На кону – 20 голосів виборників. Для Трампа це ще один крок до можливої перемоги, а для Байдена – перемога на виборах, оскільки у нього буде більшість голосів – 273 з 270 необхідних.
Губернатор Пенсильванії Том Вольф заявив, що підрахунок голосів триватиме, незважаючи на зусилля передвиборної групи президента Трампа зупинити його. Представники Трампа стверджують, що демократи намагаються перехопити голосування в Пенсильванії.
Заступник голови передвиборного штабу Трампа Джастін Кларк заявив, що демократи “задумали позбавити виборчих прав і послабити голоси республіканців”. Однак повідомлень про фальсифікації або порушення не надходило.
“Ці спроби підірвати демократичний процес просто ганебні. Я буду боротися з усіх сил, щоб захистити голос кожного жителя Пенсильванії. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб переконатися, що кожен голос має значення”, – відповів йому губернатор-демократ Вольф.
Загальна картина за підрахунком голосів на виборах виглядає так:
- Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.
- Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).
- У Трампа є підтримка 214 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.
- Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Також Байден здобув перемогу у Мічигані, збільшивши свою підтримку до 253 виборників. Кампанія Трампа вимагала зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У Пенсильванії підрахунок голосів уповільнений через значну кількість дострокових голосувань та затримки поштової служби. У Трампа вже заявляли про нібито фальсифікації в цьому штаті.
- Штаб Байдена вже оголосив збір коштів на судове протистояння з Трампом. Згодом на той самий крок пішов штаб Трампа.