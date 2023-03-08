За даними ЗМІ, бюджет міністерства оборони США на наступний рік має перевищити 835 мільярдів доларів, що є історичним рекордом для країни протягом мирного часу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що план витрат, який президент США Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час.

Ймовірно, “верхня межа” бюджету Міністерства оборони на наступний рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів у порівнянні з 816 мільярдами доларів на поточний фінансовий рік.

Видання пише, що хоча зброя, надана Україні, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються коштом окремих додаткових асигнувань.

Бюджет Міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство.

Крім того, на закупівлю та модернізацію винищувачів F-35 у бюджеті передбачили 13,5 мільярдів доларів. Пентагон запросить 83 літаки для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб.