Джерело: голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook.

Виділення коштів погодили для реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів. Очікується, що будівництво триватиме до двох років.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 8 червня 2023 року погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів.

Нові лінії будуть прокладені за напрямками:

Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище;

Марганець – Нікополь;

Хортиця – Томаківка.

Загальна протяжність водогонів складе 87 км.

За оцінками експертів, через черговий терористичний акт росіян кризу питної та технічної води відчують на собі щонайменше чотири області та Крим. Найбільше через підрив Каховської гідроелектростанції постраждає Дніпропетровська область.

Роксолана Підласа нагадала, що, відповідно до закону “Про Державний бюджет на 2023 рік”, рішення Кабміну про виділення коштів зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії набувають чинності після погодження Комітетом з питань бюджету.

Після ухвалення двох рішень про виділення коштів з Фонду ліквідації, у Фонді залишається 55,8 млрд гривень.