Про це йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

Зазначається, що за ініціативи БЕБ арештовано корпоративні права – 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тис. грн, понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, на суму понад 420 млн грн.

Відповідно до даних БЕБ, ці компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з РФ, згідно зі структурою власності, належать відомій російській бізнесвумен.

Компанії займались імпортом косметичних та парфумерних засобів, які надалі реалізовували (гуртом та вроздріб) через мережу магазинів та інтернет.

Аналітики Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні, занижуючи ціну продажу товару, та не вказували у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.

Співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги, від згаданого пов’язаного суб’єкта господарювання. Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн.

Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств, становить понад 50 млн грн.

У межах досудового розслідування кримінального провадження детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки офісних та складських приміщень компаній та вилучили необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тис. одиниць.