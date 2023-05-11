Про це сповіщає Київська міська державна адміністрація.
Повідомляється, що замість бюстів російських діячів культури встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи.
Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич відзначив, що голосування триватиме до 24 травня», – повідомив Петро Оленич. Проголосувати можуть усі містяни до 24 травня в розділі “Електронна демократія” – “Опитування”.
Нині на станції присутні лише українські діячі: Іван Франко, Тарас Шевченко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода. Замінять погруддя Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва.
Нагадаємо, що українська столиця отримала нагороду Special Recognition на міжнародному конкурсі World Smart City Awards за застосунок “Київ Цифровий”. Зазначається, що цією нагородою відзначили здобутки Києва у розвитку системи “розумного” муніципального управління.
“Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн-сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!”, — сказав міський голова Віталій Кличко
- Понад 20 тисяч громадян проголосували за перейменування площі Льва Толстого на площу Українських Героїв. Опитування проводилося в додатку “Київ Цифровий”.
- У мобільному застосунку “Київ Цифровий” створили для киян опитування про стан використання української мови у столиці.
- У червні в Україні створили дорадчий орган — Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
- 14 липня міська рада Нью-Йорка погодила законопроєкт щодо перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на “Український шлях” (Ukrainian Way).
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.