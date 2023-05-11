У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо встановлення бюстів на станції метро "Університет", якими замінять погруддя росіян.

Про це сповіщає Київська міська державна адміністрація.

Повідомляється, що замість бюстів російських діячів культури встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи.

Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич відзначив, що голосування триватиме до 24 травня», – повідомив Петро Оленич. Проголосувати можуть усі містяни до 24 травня в розділі “Електронна демократія” – “Опитування”.

Нині на станції присутні лише українські діячі: Іван Франко, Тарас Шевченко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода. Замінять погруддя Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва.

Нагадаємо, що українська столиця отримала нагороду Special Recognition на міжнародному конкурсі World Smart City Awards за застосунок “Київ Цифровий”. Зазначається, що цією нагородою відзначили здобутки Києва у розвитку системи “розумного” муніципального управління.

“Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн-сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!”, — сказав міський голова Віталій Кличко