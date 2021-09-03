Біженці з Афганістану, яких евакуювали до США, отримають разову фінансову допомогу до 2275 доларів. Зазначені кошти передбачено спрямувати на товари першої потреби.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Кошти виділятимуть адміністрація президента США Джо Байдена та понад 200 різних агенцій, які забезпечували процес евакуації афганських громадян.

Наразі в Держдепартаменті США підтвердили, що кожен біженець отримає до 2275 доларів. Гроші можна буде отримати протягом кількох місяців. Їх біженці зможуть витратити на оплату житла, їжу та інші товари першої потреби.

“Це не звична для нас справа. Ми не були готові до такого. Але ми збираємося об’єднати всі сили та можливості, аби допомогти біженцям. Можливо, будуть помилки, адже їх не уникнути, коли потрібно реагувати максимально швидко”, – пояснив представник однієї з агенцій.

Наразі понад 50 тисяч афганців отримали дозвіл на в’їзд до США, не маючи спеціально оформленої імміграційної візи. Ті афганці, які допомагали американським та союзним військам під час 20-річної війни — отримали візи іншої категорії. Їм допомагають насамперед.

США евакуювали понад 100 тисяч афганців.

У Великій Британії запропонували афганцям, які допомагали їх військовим під час 20-річної війни, право на постійне місце проживання. Для цього афганці, які вже залишили країну, мають подати спеціальну заявку (послуга безплатна).

Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня.