Біженцям з Афганістану, які прилетять до США, доведеться обов'язково протестуватися на COVID-19, після чого їм зроблять щеплення проти коронавірусу.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє американське видання The Washington Post.

Поки що в США не можуть назвати точну кількість афганців, яким слід зробити щеплення, оскільки інформація щодня змінюється. Аби контролювати процес, американські правоохоронні органи та контртерористичні служби здійснюють “спеціальну перевірку” до того, як евакуйованих афганців пускають до США.

Декотрим доводиться чекати на імміграційну візу в США в третій країні.

Наразі планується, що до 31 серпня США евакуюють з Афганістану не менше 20 тисяч афганців. Таліби не погоджуються на продовження евакуації. Поки що американці, яких забирають з Кабула, після тестування на COVID-19 можуть їхати додому.

Афганців з імміграційними візами, яких евакуюють з Кабула, спершу скеровують на американські військові бази. Там їм допомагають оформити необхідні документи, аби отримати дозвіл на роботу. Після цього афганські громадяни мають зв’язатися з організаціями, які займаються біженцями. Там їх допоможуть розв’язати побутові питання, отримати медичну допомогу, вивчити англійську мову тощо.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та розв’язання конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.