Через спалах COVID-19 у Китаї у виробництві iPhone можливі перебої. Нині бізнес компанії Apple знаходиться під загрозою.

Про це повідомило Financial Times.

Технологічний гігант більше як місяць боровся з хаосом на мегафабриці свого головного монтажника Foxconn у Чженчжоу, коли стався спалах у жовтні. Будівля відома як “iPhone City”.

У США покупці близько місяця чекають новий iPhone через масові захворювання працівників. Уряд Китаю скасував політику нульової боротьби з COVID-19, тому нині назріває довготривалий ризик на виробництві. Йдеться про потенційну нестачу працівників на заводах із комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.

На сьогодні американська корпорація відчуває дефіцит від 5 до 15 мільйонів iPhone.

Для Apple ситуація особливо складна, оскільки п’ята частина доходу припадає саме на продажі в Китаї. Крім того, понад 90% iPhone збираються у КНР.

Згідно з оцінками банків, об’єднаними Visible Alpha, чистий прибуток у цьому кварталі впаде більш ніж на 8%.