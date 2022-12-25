Про це повідомило Financial Times.
Технологічний гігант більше як місяць боровся з хаосом на мегафабриці свого головного монтажника Foxconn у Чженчжоу, коли стався спалах у жовтні. Будівля відома як “iPhone City”.
У США покупці близько місяця чекають новий iPhone через масові захворювання працівників. Уряд Китаю скасував політику нульової боротьби з COVID-19, тому нині назріває довготривалий ризик на виробництві. Йдеться про потенційну нестачу працівників на заводах із комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.
На сьогодні американська корпорація відчуває дефіцит від 5 до 15 мільйонів iPhone.
Для Apple ситуація особливо складна, оскільки п’ята частина доходу припадає саме на продажі в Китаї. Крім того, понад 90% iPhone збираються у КНР.
Згідно з оцінками банків, об’єднаними Visible Alpha, чистий прибуток у цьому кварталі впаде більш ніж на 8%.
- Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденну статистику заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності. Це відбулося на фоні того, як протягом останніх кількох тижнів після пом’якшення жорстких карантинних обмежень вибухнула кількість інфікування.
- Близько 90% відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до коронавірусу COVID-19, проте є ймовірність появи нового штаму вірусу.
- На початку грудня Китай оголосив про пом’якшення карантинних обмежень щодо COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування. Помітна зміна позиції відбулась після того, як жителі КНР вийшли на масові протести через жорсткі карантинні обмеження.