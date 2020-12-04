Верховна Рада України сьогодні ухвалила три законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину, які були ініційовані президентом Володимиром Зеленським.

Антикризовий пакет включає документи №4429, 4430, 4431. Він спрямований на підтримку підприємців і найманих працівників в умовах жорстких карантинних обмежень.

За допомогою від держави можуть звертатися “застраховані особи”, тобто ті, хто платить податки в тому числі і ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

Як уточнили в пресслужбі Кабінету Міністрів, програми підтримки будуть діяти “в разі введення жорсткого карантину”.

#Букви розповідають, що ухвалили нардепи і чого чекати підприємцям.

Так, якщо президент підпише закони, для сфери бізнесу діятимуть такі програми підтримки в період жорсткого карантину:

1. Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам у розмірі 8000 гривень. Це одноразова виплата держави в зв’язку з втратою частини заробітної плати найманими працівниками і в зв’язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями, робота яких була припинена через карантин.

2. Одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума виплати складе до 8 тисяч гривень на одного працівника. Наприклад, якщо підприємець скоротив час роботи співробітників через карантин або ж відправив частину людей у вимушену відпустку. Для виплат таким співробітникам і буде виділена допомога.

3. Одноразова компенсація витрат юросіб на оплату ЄСВ (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Як раніше повідомляв Володимир Зеленський, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб. Допомога буде надана тим бізнесам, чия діяльність буде припинена в разі посилення карантину. Сума одноразової компенсації розраховуватиметься як середнє значення сплачених сум ЄСВ за 10 місяців.

4. Для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена через карантин, продовжать дію договорів оренди державного та комунального майна (на період карантину та протягом одного місяця з дня його закінчення). При цьому скасовується стягнення орендної плати за договорами оренди в період карантину (для ФОП, діяльність яких в цей час була заборонена).

5. Буде списано податковий борг платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу по всіх податках і зборах не перевищує 3060 грн (і він не погашений станом на 01.11.2020). Раніше зазначалося, що будуть погашені податкові борги майже 4 млн громадян.

6. Введуть “податкові канікули” для 200 тис. фізичних осіб-підприємців 1-ї групи. Їх звільнять від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020-го по травень 2021 рр.

7. Передбачене відтермінування на строк до 1 року сплати податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн (які виникли до 1 грудня 2020 року).

8. Списання пені та штрафних санкцій у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності закону.

9. Планується збільшити в три рази (з 1020 грн до 3060 грн) поріг податкового боргу, за яким податкова не зможе здійснювати заходи стягнення.

10. Матеріальна допомога, яку громадяни і бізнес отримають від держави в зв’язку з посиленням карантину, буде звільнена від оподаткування (вона не буде обкладатися ПДФО і податком на прибуток).

Варто зазначити, що для фінансування вказаних програм підтримки будуть використані гроші з COVID-фонду (Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19). Це передбачено проєктом закону №4431, який сьогодні був ухвалений у Парламенті.

Деякі винятки

Щоб отримати 8000 одноразової допомоги, і наймані працівники, і їхні роботодавці повинні відповідати низці критеріїв.

Наприклад, працівник і фізособа-підприємець повинні ще станом на 31 жовтня 2020 року належати до тієї сфери діяльності, на яку впливають карантині обмеження (наприклад, сфера обслуговування, громадського харчування і так далі).

Найманий працівник не зможе отримати допомогу, якщо підприємство не платило за нього ЄСВ хоча б за третій квартал 2020 року, а також якщо він працює за сумісництвом.

Одноразова матеріальна допомога не надаватиметься тим найманим працівникам, середня заробітна плата яких перевищує 30 тисяч гривень на місяць (для обчислення середньої зарплати будуть враховувати всі місяці третього кварталу 2020 року).

Фізособи-підприємці не зможуть отримати допомогу, якщо зареєструвалися менш, ніж три місяці до того, як закон набуде чинності, або ж платили ЄСВ менше, ніж три місяці. Допомоги також не буде, якщо ФОП одночасно є ще й найманими працівниками.