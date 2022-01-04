Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 48.6 у грудні проти 49.8 у листопаді 2021 року. Другий місяць поспіль очікування бізнесу щодо своїх економічних результатів було нижче нейтрального рівня на тлі збереження карантинних обмежень

Про це йдеться у щомісячному звіті Національного банку України.

Підвищення вартості енергоносіїв, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат, ускладнення світової епідемічної ситуації та зростання загрози розвитку військового конфлікту погіршили оцінки підприємств.

Зазначається, що підприємства промисловості вперше за сім місяців 2021 року дали песимістичні оцінки результатів діяльності та перспектив свого розвитку: у грудні секторний індекс становив 49. Респонденти очікують скорочення обсягу нових експортних замовлень, водночас зберігають позитивні оцінки щодо обсягів виготовленої продукції.

Очікування підприємств торгівлі також погіршилися: секторальний індекс опустився до 49.6. Підприємства сектору й надалі налаштовані на зниження торгової маржі. Проте, враховуючи сезонне збільшення попиту, респонденти зберегли оптимістичні очікування щодо обсягу товарообігу.

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль очікували на погіршення своїх економічних результатів: секторний індекс знизився до 47.8 з 48.8 у листопаді. Респонденти прогнозували зменшення обсягу нових замовлень та не очікували зміни обсягу наданих послуг. Водночас вони налаштовані на збільшення обсягу послуг у процесі виконання.

Найбільш песимістично налаштовані підприємства у сфері будівництва: секторний індекс знизився до 47.2 внаслідок сезонного скорочення економічної активності та звуження інвестиційного попиту. Респонденти очікували зменшення обсягу нових замовлень та, як наслідок, зменшення обсягу закупівлі сировини та матеріалів.

Відзначається, що підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію/послуги на фоні подорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.

Довідка: Щомісячне опитування підприємств тривало з 6 до 23 грудня 2021 року. В опитуванні взяло участь 405 підприємств. Серед опитаних підприємств 44,7% – компанії промисловості, 28.6% – сфери послуг, 20,7% – торгівлі, 5,9% – будівництва.

При цьому, 33.3% респондентів – великі підприємства, 28,9% – середні, 37,8% – малі.

36,8% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції: 10,1% – лише експортні операції, 14,6% – лише імпортні операції, 38,5% – не здійснюють зовнішніх економічних операцій.