Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми “Сніданок з 1 + 1”.
Він пояснив, що таке рішення – одна з інновацій для підтримки компаній, які хотіли б поставляти свою продукцію на експорт.
“Серед повноважень МЗС є дві речі: допомагати українським експортерам просувати їх товари на зовнішні ринки і залучати інвестиції з-за кордону … Ми робимо кілька новацій, наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ в відрядження за кордон, щоб заручитися політичною підтримкою”, – сказав Кулеба.
Кулеба пояснив, як це буде відбуватися. МЗС буде анонсувати візит міністра в ту чи іншу країну. Певна українська компанія, яка є членом Ради експортерів і цікавиться ринком цієї країни, зможе подати заявку і приєднатися до візиту.
“Вони роблять заявки, ми дивимося, де реально можемо допомогти. Якщо потрібно, то людина може полетіти, і ми організуємо відповідні зустрічі”, – додав міністр.
Кулеба запевняє, що при цьому процедура відбору представників бізнесу, які зможуть полетіти за кордон, буде прозорою – лобізму не буде.
- Нагадаємо, раніше Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.