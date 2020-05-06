Представникам бізнесу дозволять літати за кордон (поки заборонено міжнародне авіасполучення) разом з очільником міністерства закордонних справ з метою відкриття нових ринків.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми “Сніданок з 1 + 1”.

Він пояснив, що таке рішення – одна з інновацій для підтримки компаній, які хотіли б поставляти свою продукцію на експорт.

“Серед повноважень МЗС є дві речі: допомагати українським експортерам просувати їх товари на зовнішні ринки і залучати інвестиції з-за кордону … Ми робимо кілька новацій, наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ в відрядження за кордон, щоб заручитися політичною підтримкою”, – сказав Кулеба.

Кулеба пояснив, як це буде відбуватися. МЗС буде анонсувати візит міністра в ту чи іншу країну. Певна українська компанія, яка є членом Ради експортерів і цікавиться ринком цієї країни, зможе подати заявку і приєднатися до візиту.

“Вони роблять заявки, ми дивимося, де реально можемо допомогти. Якщо потрібно, то людина може полетіти, і ми організуємо відповідні зустрічі”, – додав міністр.

Кулеба запевняє, що при цьому процедура відбору представників бізнесу, які зможуть полетіти за кордон, буде прозорою – лобізму не буде.