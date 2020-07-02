Про це йдеться в заяві бізнес-спільноти.

Бізнес вважає НБУ найнадійнішою установою в Україні і підтримує його зусилля в реформуванні фінансового сектора України.

“Відставка Якова Смолія через політичний тиск посилає бізнесу та інвесторам тривожний сигнал та ставить під сумнів похвальні економічні цілі Уряду та зобов’язання Президента захищати кожного інвестора в Україні”, – сказано в заяві.

Представники бізнесу відзначають, що деякі інвестори вже призупинили нові вкладення в Україну, оскільки “рішення уряду не відповідають його намірам щодо залучення прямих іноземних інвестицій”, і державі довелося вперше скасувати випуск вже розміщених єврооблігацій.

“Більш того, транзакція про розміщення єврооблігацій, яку вчора проводило Міністерство фінансів на суму 1,75 мільярда доларів США, була сьогодні скасована. Це безпрецедентна подія, яка вплине на можливості України отримати доступ до ринку і ціну, яку вона платить за цей доступ. У той час, коли уряду потрібні ресурси для підтримки своїх громадян, щоб оговтатися від COVID-19, це викликає особливе занепокоєння. Україна ризикує стати фінансово ізольованою, оскільки інвестори уникають невизначеності, і ставлять питання про її зобов’язання бути відповідальним членом світової фінансової системи.

“Макроекономічна стабільність країни зараз знаходиться під загрозою. Подальший розвиток ситуації залежить від дій Президента України. У разі відставки Смолія та призначення когось, хто сприймається як потенційно не незалежний та/або той, що не заслуговує на довіру, керувати НБУ, то окрім кризи COVID-19, незабаром ми можемо зіткнутися з новою фінансовою кризою, до якої призвела сама держава”, – сказано в заяві.

Бізнес-спільнота закликала Зеленського дати Національному банку можливість робити свою роботу, не тиснути на команду НБУ, а в наступники Смолія подати людину з бездоганною репутацією, яка збереже незалежність НБУ і продовжить його поточний курс.

Заяву підтримали Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Незалежна асоціація банків України, Союз українських підприємців, Форум провідних міжнародних фінансових установ.