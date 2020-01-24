У швейцарському Давосі спостерігався інтерес до України серед інвесторів. Водночас бізнесмени чекали конкретики, а не загальних слів.

Про це йдеться в статті “New normality від “зелених”: як Зеленський в Давосі пропонував нянь за $100 млн”.

Так, ключовою темою на “Українському сніданку” 23 січня стала потреба України в інвесторах.

Як розповіла в коментарі #Буквам учасниця заходу, народний депутат України VIII скликання Вікторія Войціцька, людей на “сніданку” було багато, що свідчило про зацікавленість інвесторів.

“Людей було багато, не всім навіть вистачило місця за столами. Було видно, що інтерес до України є, особливо серед інвесторів. Такого ажіотажу давно не було”, – наголосила Войціцька.

Політик зазначила, що позитивні відгуки про інвестиційні ініціативи української влади були, але, окрім слів, бізнесмени чекали конкретики.

“Адже інвестори хочуть бачити країну, де є верховенство права, яке поширюється на всіх. Це замінить необхідність будь-яких “нянь”, – заявила Войціцька.

У зв’язку з цим вона висловила думку, що члени офіційної української делегації в Давосі були підготовлені слабко, були пасивні, не цікавилися основною темою форуму, але обіцяли “українське диво”.

“Давос – це не майданчик для того, щоб розповідати про війну, Мінські угоди. У мене склалося враження, що українська влада не була готова. Тому що ті тези, які озвучувалися, не мали конкретики й родзинки, яка змогла б викликати захват у інвесторів”, – підсумувала Войціцька.