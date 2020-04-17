Бізнесмени з країн з найсильнішими економіками світу, як США, Великобританія та Японія, мають намір вивести свої виробництва з Китаю у зв'язку з пандемією, а ЗМІ прогнозують початок кінця "китайського дива".

#Букви зібрали, що про це пише світова преса.

Японія

Як повідомляє американський щомісячний редакторський журнал National Review, на тлі пандемії заводи в Китаї були закриті, що призвело до скорочення обсягів імпорту Японії з цієї країни майже на 50%. Японсько-китайські відносини погіршилися, що призвело, зокрема, до того, що перший за 10 років державний візит китайського президента Сі Цзіньпіна до Японії був скасований.

За інформацією загальнонаціональної газети Японії Nikkei, в той же день, коли було офіційно оголошено про скасування візиту китайського лідера, уряд Японії провів засідання Ради з інвестицій в майбутнє, до якої входять найбільші економічні гравці країни.

Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, голова ради, оголосив про перехід до нової політики — “Відхід від Китаю” — яка спрямована на відхід від економічної залежності Японії від китайського виробництва.

Тепер японський уряд має намір виділити 2,2 млрд доларів на користь вітчизняних виробників для того, щоб стимулювати їх вивести своє виробництво з Китаю, та 216 млн доларів, щоб допомогти цим компаніям перевести виробництво в інші країни.

Прагнення Японії побудувати економіку, яка буде менш залежна від однієї країни, щоб уникнути збоїв в ланцюжку поставок в майбутньому, як зазначає Nikkei, вже викликало паніку в урядовому кварталі Пекіна.

“Зараз існують серйозні побоювання з приводу виходу іноземних компаній з Китаю. Про що конкретно йшлося —так це про пункт в надзвичайному економічному пакеті Японії, який заохочує (і фінансує) відновлення ланцюжків поставок”, — зазначило китайське економічне джерело видання.

США

Аналогічні процеси відбуваються і в Білому домі. Голова національної економічної ради Білого дому, Ларрі Кудлоу, висловив намір почати розробку плану покриття збитків підприємств, які будуть виводити виробництва з території КНР.

Американський діловий журнал Forbes інформує, що в той же день, коли Японія оголосила, що витратить понад 2,2 мільярда доларів на те, щоб вивести свої корпорації з Китаю, Кудлоу заявив, що США мають “оплачувати транспортні витрати” кожної американської компанії, яка хоче вийти з Китаю.

“Я б сказав, що 100% негайних витрат в усіх напрямках на обладнання, інтелектуальну власність, конструкції, ремонт… Іншими словами, якби у нас було 100% негайних витрат, ми буквально оплатили б поточні витрати американських компаній”, — сказав Кудлоу в ефірі FOX Business Network.

У більшості американських компаній, виробництва яких базуються в Китаї, немає власної складальної лінії. Щоб повернути ланцюжок поставок в Сполучені Штати, в більшості випадків будуть потрібні величезні капітальні витрати — цілі нові заводи або доповнення до вже існуючих.

Незважаючи на це, ЗМІ прогнозують, що незабаром Китай перестане буде дешевим світовим виробником.

“Коронавірус — це лебедина пісня Китаю. Він не може бути недорогим світовим виробником. Ці дні добігають кінця. Якщо Трамп виграє переобрання, це тільки прискорить цей процес, оскільки компанії будуть боятися того, що станеться, якщо друга фаза торгової угоди зазнає невдачі”, — зазначив оглядач Forbes Кеннет Рапоза.

Якщо США і Японія, найбільша в світі і третя за величиною економіка відповідно, відійдуть від Китаю, це матиме неабиякий вплив на другу за величиною економіку світу. Однак наміри відійти від Китаю демонструють не тільки ці країни, але й Європейський союз та Великобританія.

Великобританія

Про перегляд правил ведення бізнесу з Китаєм напередодні заговорив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, який заміняв прем’єр-міністра Бориса Джонса, який захворів коронавірусів, повідомляє Sky News.

Рааб заявив, що “без сумніву” після кризи з COVID-19 більше не буде “звичайних справ” з Китаєм. Також міністр зазначив, що необхідно провести “глибоке занурення” в аналіз того, як вірус виник, поширився в Китаї та за його межами і чому його поширення не було зупинено раніше.

Європейський Союз

Сценарії виведення бізнесу з Китаю активно обговорюються і в Європейському Союзі, зазначає англомовна газета Гонконгу South China Morning Post.

За даними спільного дослідження, проведеного Німецькою торговою палатою в Китаї та Торговою палатою Європейського союзу в Китаї, спалах сильно вдарив по іноземним підприємствам. В результаті збоїв майже половина європейських фірм, що брали участь в опитуванні, очікували, що виручка в першій половині 2020 року знизиться більш ніж на 20%, і планували знизити свої цільові показники на весь рік.

Підприємці скаржаться на перепони з боку китайської влади у відновленні виробництв та наразі закликають Пекин виправити ситуацію.

Фірми заявили, що правила в різних регіонах та на різних рівнях державного управління, які змінювалися під час пандемії, сповільнили відновлення виробництва. Респонденти зазначили, що їм необхідні такі фінансові пільги, як зниження орендної плати, компенсація заробітної плати та податкові пільги, а також уніфіковані правила та прозора комунікація з боку китайської влади.

“Терміново потрібно повернення до стабільності, і заходи підтримки повинні бути негайно розгорнуті”, — йдеться в звіті щодо дослідження.