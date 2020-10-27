Бізнесмен Павло Фукс перерахував 2,7 млн грн родинам офіцерів і курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які загинули і матері вцілілого курсанта у авікатастрофі поблизу Чугуєва на Харківщині.

Про це Павло Фукс повідомив у своему Telegram.

“По 100 000 грн перераховані кожній з 19 сімей загиблих курсантів і кожній з 7 сімей членів екіпажу. Також 100 000 грн передані матері В’ячеславу Золочевського, який зараз проходить непросту реабілітацію”, – зазначив бізнесмен.

Він ще раз висловив співчуття рідним і близьким загиблих, і побажав швидшого і повного відновлення В’ячеславу Золочевському.

Матір Золочевського подякувала Фуксу, який стримав своє слово і виділив кошти на реабілітацію її сина.

Нагадаємо, що літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.