Про це повідомляє місцеве видання MYKHARKOV.info.

Так, після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, яка відбулася на початку цього тижня, Ярославський очолив штаб по боротьбі з коронавірусом в Харківській області.

До складу штабу також увійшли глава облдержадміністрації Олексій Кучер і мер Харкова Геннадій Кернес. Штаб, зокрема, створено для консолідації можливостей влади і бізнесу в умовах пандемії коронавірусу. Ще одним напрямком роботи штабу буде забезпечення необхідними продуктами соціальних верств населення.

Сьогодні, 19 березня, в Kharkiv Palace відбулося засідання штабу, однак Кучер на зустріч не прийшов, замість нього був присутній його заступник Тарас Пастух.

“Ну як це так? Домовиться і не прийти, а замість себе прислати, вибачте на слові, Пастуха якогось … А Кучер, з яким домовлялися, вибачте на слові, часу не знайшов. Це просто ганьба, посміховисько, Харківська область не заслужила такого”, – сказав Ярославський, виступаючи перед ЗМІ.



Крім того, під час самого засідання між бізнесменом і заступником Кучера також сталася перепалка. Пастух намагався щось сказати, перебиваючи Ярославського, але той не дозволив.

“Це просто не справа, це не губернатор, а якийсь… Помовчіть, вам слово дали? Я ще раз сказав: мовчіть. Давайте про справу говорити, а не про якісь щось “ми створимо”, – сказав Ярославський під час засідання.