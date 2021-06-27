Про це Павло Фукс сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.
24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.
За словами Фукса, він попередньо ознайомився із документом і наразі його юристи займаються більш детальним вивченням: “Там повний пакет. Заблоковані усі активи на три роки: заблоковані кредитні карти, активи, рахунки. Через це все зупиняється – інвестиційна діяльність. А як я можу (продовжувати займатися бізнесом)?”
Павло Фукс запевнив, що рішення про санкції він буде оскаржувати в суді.
“Конкретні претензії до мене з боку нашої держави – це те, що я є громадянином Росії. На підставі цього пан Данілов (голова РНБО), неодноразово говорив про це, що вводяться санкції щодо компаній, які мені приписують, до яких я не маю відношення. Так, я розглядав ліцензії цих компаній, мені було цікаво їх купити, але я до цих компаній не маю відношення. До мене їх прив’язали і написали, як до громадянина РФ”, – сказав бізнесмен.
За словами Фукса, він вже направив до СБУ, МВС, РНБО і президенту Володимиру Зеленському листи з документами, в яких йдеться, що те, що показав очільник РНБО Олексій Данілов, є фейками.
Фукс запевнив, що він немає ні внутрішнього, ні закордонного паспорту Російської Федерації, як про це зазначається у документі про санкції.
“Президента вводять в оману”, – сказав Павло Фукс.
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- Фукс нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього та надав докази цього.
- Раніше Фукс спростовував зв’язок із компаніями у сфері користування надрами, щодо яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій в березні. Бізнесмен також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.