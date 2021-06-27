Український бізнесмен Павло Фукс, стосовно якого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції, направив до правоохоронних органів, РНБО та президенту Зеленському докази того, що Рада керувалася недостовірними документами, приймаючи рішення про санкції.

Про це Павло Фукс сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

24 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 18 червня про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

За словами Фукса, він попередньо ознайомився із документом і наразі його юристи займаються більш детальним вивченням: “Там повний пакет. Заблоковані усі активи на три роки: заблоковані кредитні карти, активи, рахунки. Через це все зупиняється – інвестиційна діяльність. А як я можу (продовжувати займатися бізнесом)?”

Павло Фукс запевнив, що рішення про санкції він буде оскаржувати в суді.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції РНБО проти Фірташа і Фукса та вкотре порушив закон

“Конкретні претензії до мене з боку нашої держави – це те, що я є громадянином Росії. На підставі цього пан Данілов (голова РНБО), неодноразово говорив про це, що вводяться санкції щодо компаній, які мені приписують, до яких я не маю відношення. Так, я розглядав ліцензії цих компаній, мені було цікаво їх купити, але я до цих компаній не маю відношення. До мене їх прив’язали і написали, як до громадянина РФ”, – сказав бізнесмен.

За словами Фукса, він вже направив до СБУ, МВС, РНБО і президенту Володимиру Зеленському листи з документами, в яких йдеться, що те, що показав очільник РНБО Олексій Данілов, є фейками.

Фукс запевнив, що він немає ні внутрішнього, ні закордонного паспорту Російської Федерації, як про це зазначається у документі про санкції.

“Президента вводять в оману”, – сказав Павло Фукс.

Переглянути повне відео можна за посиланням.