Український бізнесмен Павло Фукс, на якого РНБО наклав санкції, заявив, що позбувся російського громадянства.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Фукса, його адвокати отримали виписки з міграційної та податкової служб Росії, що підтверджують вихід з громадянства.

Бізнесмен запевнив, що не веде в бізнес в РФ і не платить там податки, а також додав, що база МВС видає, що паспорти недійсні.

“На скріншотах нижче – інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто з логістичних причин) і знаходитися у розшуку – обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний”, – написав він.

Він підкреслив, що процедура виходу з російського громадянства – непроста і тривала.

“Серед іншого, щоб вийти з громадянства РФ, заяву на яке я подав у 2017-му, тоді ж мені було необхідно пройти процедуру “заміни паспорта у зв’язку з досягненням 45-річного віку”. У 2017-му в консульському відділі посольства РФ в Україні паспорт відразу ж здав. Документ про здачу цього паспорта я публікував раніше”, – додав Фукс.

Він також процитував витяг з Федеральної податкової служби РФ, в якій йдеться про те, що в реєстрі платників податків Росії немає відомостей про присвоєння ІПН, що означає, що бізнесмен не є платником податків в РФ.

“У реєстрі індивідуальних підприємців РФ є запис, що Фукс П. Я. є громадянином України, а також запис про те, що припинив свою діяльність як індивідуальний підприємець на території РФ”, – йдеться у тексті.

У п’ятницю, 18 червня, на брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив:

“Відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати відповідно до нашого законодавства”.

За словами Данілова, санкції запроваджено як результат перевірки ліцензій на користування надрами.

“Що стосується пана Фукса — вони накладені за ситуації, пов’язані з “Голден Деррік”. Це ліцензії, про які йшла мова”, — сказав він.

Бізнесмен зауважив, що не має жодного стосунку до згаданої Даніловим компанії, а також оголосив про намір оскаржувати відповідне рішення РНБО в суді.

“Я не мав і не маю ніякого відношення до компанії “Голден Деррік”. Ніколи. Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами інформації, і точно легко перевірити, використовуючи можливості РНБО. […] Я захищатиму свою репутацію в українських і міжнародних судах. Як зробив це раніше, вигравши суд на 300 000 грн про захист честі і гідності у Михайла Бродського”, — зазначив він.

Фукс також нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього та надав докази цього.

Раніше Фукс також спростовував зв’язок із компаніями у сфері користування надрами, щодо яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій в березні.

Бізнесмен також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.