Відповідний пост Ставніцер опублікував в Facebook

Як повідомлялося раніше, 16 березня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з олігархами і представниками бізнесу, під час якої запропонував їм очолити антикризові штаби в регіонах країни.

Зокрема, Андрій Ставніцер, український бізнесмен та власник частки портової компанії “Трансінвестсервіс” очолив штаб в Одеській області. Пізніше з’явилися чутки, що Ставніцер може стати новим губернатором Одеської області, замінивши на цій посаді Максима Куція.

Бізнесмен в свою чергу заявив, що не збирається йти у політику.

“Що ж, я поспішаю заспокоїти всіх, хто мене раптом став боятися — мене не цікавить політика. Мене нудить від всієї цієї паперової метушні, ієрархічних розборок, постійної оглядки на когось старшого. Набагато більше користі я приношу, займаючись своєю справою, забезпечуючи людей роботою, виплачуючи податки та залучаючи в країну мільйонні інвестиції”, — написав він.

При цьому Ставніцер розкритикував роботу голови облдержадміністрації Максима Куція і в.о. директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Оксану Сорочан.

Зокрема, він звернув увагу на те, що в області досі не визначений перелік опорних лікарень, в зв’язку з чим куплені за кошти місцевих бізнесменом засоби захисту та антисептики не можуть оперативно передати медикам. Також, за словами Ставніцера, досі не були оформлені та випущені на дороги 45 автомобілів швидкої, передані представниками бізнесу.

“Я вимагаю негайно приняти остаточно рішення щодо опорних лікарень. Ми не чарівники, і не зможемо одним помахом пальця забезпечити 8 лікарень в різних кінцях області всім необхідним. Я вимагаю, щоб штаб при ОДА почав функціонувати насправді — кожен день виконувати свою роботу — а не існувати на папері і в якості контролюючого мене органу. Я не вмію тижнями чекати поки все з усіма перетруть, особливо коли кожен день в країні додається по 100 офіційних хворих. Я з задоволенням продовжу допомагати місту і області на волонтерських їх засадах, і не буду брати участь у всій вашій політичній метушні. Вирішіть питання з лікарнями. Або весь наш труд буде мати незначний результат, а ми так не вміємо”, — поскаржився бізнесмен.