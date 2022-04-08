Український бізнесмен Андрій Ставніцер "навів" українську артилерію на російських солдатів, які хотіли використати подвір'я його будинку під Києвом як вогневу позицію.

Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він побачив на камерах відеостеження, як російська військова техніка заїхала у його подвір’я, щоб прикриваючись будинком обстрілювати Київ. Ставніцер повідомив про це Збройним силам України, після чого російські окупаційні війська були знищені, хоч і встигли зробити декілька пострілів по столиці України.

“Дім відбудую, країну відбудуємо. Головне – врятувати якнайбільше життів”, – заявив Андрій Ставніцер.

Довідково. Андрій Ставніцер народився в російському місті Тирниаузі, але ще з раннього віку проживає в Україні. Він співвласник і директор декількох компаній. зокрема порту ТІС (в минулому), терміналу Neptune, інвестиційної компанії SD Capital та буксирного оператора P&O Maritime.

У березні 2020 року на прохання Президента України Володимира Зеленського очолив волонтерський Штаб із запобігання поширенню COVID-19 на Одещині. Також є волонтером Центру соціальних інновацій “Impact Hub Odessa”. За версією Forbes входить до топ-100 найбагатших українців.