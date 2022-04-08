Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, він побачив на камерах відеостеження, як російська військова техніка заїхала у його подвір’я, щоб прикриваючись будинком обстрілювати Київ. Ставніцер повідомив про це Збройним силам України, після чого російські окупаційні війська були знищені, хоч і встигли зробити декілька пострілів по столиці України.
“Дім відбудую, країну відбудуємо. Головне – врятувати якнайбільше життів”, – заявив Андрій Ставніцер.
Довідково. Андрій Ставніцер народився в російському місті Тирниаузі, але ще з раннього віку проживає в Україні. Він співвласник і директор декількох компаній. зокрема порту ТІС (в минулому), терміналу Neptune, інвестиційної компанії SD Capital та буксирного оператора P&O Maritime.
У березні 2020 року на прохання Президента України Володимира Зеленського очолив волонтерський Штаб із запобігання поширенню COVID-19 на Одещині. Також є волонтером Центру соціальних інновацій “Impact Hub Odessa”. За версією Forbes входить до топ-100 найбагатших українців.
- Нагадаємо, Російські загарбники завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій.
- Житель Маріуполя Дмитро Юрін став свідком трагедії з місцевим драмтеатром, на який росіяни скинули бомбу. Після цього Дмитро вирішив втекти з оточеного російськими окупантами міста.