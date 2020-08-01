Бізнесмен російського походження Євген Лебедєв, який є власником кількох великих англомовних видань, стане довічним пером і таким чином увійде до верхньої палати парламенту Великої Британії.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Напередодні список з 36 осіб, які отримають титул за рішенням британської королеви Єлизавети II, представив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

Крім Лебедєва, в списку опинився брат прем’єра Джо Джонсон (минулого року він залишив уряд, пояснивши це незгодою з позицією свого брата по Brexit).

Як зазначає The Guardian, включення в перелік імені Лебедєва стало несподіваним.

За даними журналістів, Бориса Джонсона неодноразово бачили в неформальній обстановці з бізнесменом. Так, у 2019 році The Guardian описало вечірку під час одного з уїк-ендів, коли Джонсон гостював у переробленому під заміський маєток замку Лебедєва в Італії.

Прем’єр також побував у лондонському будинку Лебедєва на святкуванні 60-річчя батька бізнесмена – Олександра Лебедєва.

Висування бізнесмена в пери спровокувало звинувачення Джонсона в “кумівстві”.

У список номінантів також увійшли колишні міністри фінансів Філіп Хаммонд, Кен Кларк, а також чоловік експрем’єра Терези Мей – Філіп.

Що відомо про Євгена Лебедєва

Євген Лебедєв – син російського підприємця, колишнього депутата Державної думи РФ, акціонера “Нової газети” Олександра Лебедєва. Останній раніше був співробітником Служби зовнішньої розвідки, але звільнився в 1991 році і зайнявся підприємницькою діяльністю.

Лебедєв-старший довгий час займався банківським бізнесом, але в 2019 році продав свій пакет акцій Національного резервного банку Державній транспортній лізинговій компанії.

Євген Лебедєв більшу частину життя провів у Великій Британії і є громадянином цієї країни (з 2010 року). Він відомий як видавець газет Evening Standard і The Independent.

Євгенія Лебедєва і його батька в британських ЗМІ обговорювали в зв’язку з доповіддю про вплив Росії на вибори в країні, що була опублікована тиждень тому.

У цьому документі говорилося, що Кремль намагався втручатися у внутрішню політику Великої Британії, а саме намагався вплинути на результати референдуму про незалежність Шотландії. Також у доповіді окремо говорилося про “російських олігархів”, близьких до Володимира Путіна, які успішно інтегрувалися в британське політичне життя.

Імена в документі не називаються, але ЗМІ писали, що там фігурує Олександр Лебедєв.

Крім публічної версії доповіді, існує його закрита частина. Експерти вважають, що саме там містяться додаткові подробиці.