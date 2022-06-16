Російські бізнесмени стали переймати досвід життя під санкціями США від Ірану. Особливо росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали.

Про це повідомила Financial Times.

Після впровадження санкцій бізнесменам із РФ стало цікаво, як живуть іранці. Річ у тім, що до 2022 року на цю країну було накладено максимальну кількість санкцій (3616), але Росія вже обігнала Вран у цьому сенсі і вже на початку березня мала понад 5 тисяч обмежень, обсяги та кількість яких постійно збільшується.

Іранський гід Алі, котрий залишився анонімним, заявив, що минулого місяця він привіз до Тегерана 160 росіян, переважно підприємців. Їх було на 40 осіб більше, ніж у типовий місяць до пандемії.

“Російські бізнесмени раніше відвідували Іран, щоб продавати продукцію, зверхньо дивлячись на іранський бізнес. Але зараз вони прагнуть купувати іранські продукти”, – каже співрозмовник FT.

Іран фактично розірвав зв’язки зі світовою фінансовою системою після того, як США наклали санкції. Деякі товари ввозять до країни контрабандою чи окремі особи з-за кордону.

Бізнесмени вважають, що популярними каналами для обходу санкцій США є Туреччина та Північний Ірак. У країні доступні Apple, Philips і Bosch, але здебільшого переважають китайські бренди.

“Росіяни значно відстають від іранців щодо зв’язків і доступу до світових чорних ринків, щоб купувати запчастини та товари європейського та американського виробництва”, – каже джерело видання.

Нині Іран переживає високі інфляцію та рівень бідності. Зменшити вплив санкцій допомогла їм здатність налагодити експорт та імпорт в обхід обмежень. Іранський уряд вважає, що тепер у відносинах з РФ з’явилися нові можливості. Зокрема країна вже отримує користь від світових цін на нафту, які зросли.