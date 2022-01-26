У глобальному рейтингу мільярдерів Forbes 76 російських бізнесменів втратили частину статків. Напружена ситуація між Україною та Росією призвела до одного із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки.

Про це повідомляє Forbes.

Падіння почалося 13 січня після заяви російського міністерства внутрішніх справ про проблеми у переговорах НАТО. Тоді обговорення недопуску України та Грузії до Альянсу опустило індекс Московської біржі більш ніж на 2%. Вже 18 січня цифра сягнула 6,5%, що є найгіршим показником з весни 2020 року.

Станом на понеділок, 24 січня, хвиля геополітичних заяв стосовно можливого вторгнення Росії призвела до падіння індексу Мосбіржі на 5,9%. Тим самим вона опустилась нижче на 3 300 пунктів. Курс долара був вищим 79 рублів, а євро — 89 рублів. Тому сукупні активи всіх 104 російських мільярдерів скоротилися на 27,9 мільярда доларів.

Проти 2021 року найбільше втратили основні власники компаній “Новатек” та “Сібур” Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко. Також активи голови виробника електромобілів Arrival Дениса Свердлова з 20 грудня впали на 46%. Засновник “Яндексу” Аркадій Волож втратив 26% статку. На третьому місці антирейтингу бізнесмен Олег Тіньков, його статок скоротився на 21%.