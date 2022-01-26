Про це повідомляє Forbes.
Падіння почалося 13 січня після заяви російського міністерства внутрішніх справ про проблеми у переговорах НАТО. Тоді обговорення недопуску України та Грузії до Альянсу опустило індекс Московської біржі більш ніж на 2%. Вже 18 січня цифра сягнула 6,5%, що є найгіршим показником з весни 2020 року.
Станом на понеділок, 24 січня, хвиля геополітичних заяв стосовно можливого вторгнення Росії призвела до падіння індексу Мосбіржі на 5,9%. Тим самим вона опустилась нижче на 3 300 пунктів. Курс долара був вищим 79 рублів, а євро — 89 рублів. Тому сукупні активи всіх 104 російських мільярдерів скоротилися на 27,9 мільярда доларів.
Проти 2021 року найбільше втратили основні власники компаній “Новатек” та “Сібур” Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко. Також активи голови виробника електромобілів Arrival Дениса Свердлова з 20 грудня впали на 46%. Засновник “Яндексу” Аркадій Волож втратив 26% статку. На третьому місці антирейтингу бізнесмен Олег Тіньков, його статок скоротився на 21%.
- Нагадаємо, за останні 2 тижні національна валюта почала різко знецінюватися. Вартість долара тепер становить майже 29 гривень, а євро понад 32. Нацбанк намагається “контролювати ситуацію” доларовими інвестиціями, проте фахівці переконані, що проблема куди глобальніше.
- Також міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук Олега Навального, брата ув’язненого опозиціонера Олексія Навального. Поки невідомо за якою саме статтею його розшукують.