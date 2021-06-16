16 червня в Женеві відбулася перша зустріч президентів Росії та США Джо Байдена та Володимира Путіна. Президенти обмінялися незвичними подарунками.

Про те, що один одному подарували президенти, розповіли американське видання Axios та російське “Комерсант“.

У середу, 16 червня, в Женеві відбулася перша зустріч Путіна з Байденом у ролі президента США. Зокрема, дві години президенти спілкувалися віч-на-віч.

Байден зробив Путіну два подарунки. Це роблені на замовлення окуляри-авіатори від бренду Randolph USA, який з 1970-х співпрацює з американськими військовими, а також кришталева скульптура бізона від американського бренду скляних виробів Steuben Glass на основі вишневого дерева з вигравіруваним пам’ятним написом. Бізон вважається в США символом сили, єдності та стійкості.

Своєю чергою Путін подарував Байдену письмовий набір “Москва” з російським народним хохломським розписом.

Раніше президент США Джо Байден подарував своєму колезі прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону велосипед та шолом американського виробництва.