Про те, що один одному подарували президенти, розповіли американське видання Axios та російське “Комерсант“.
У середу, 16 червня, в Женеві відбулася перша зустріч Путіна з Байденом у ролі президента США. Зокрема, дві години президенти спілкувалися віч-на-віч.
Байден зробив Путіну два подарунки. Це роблені на замовлення окуляри-авіатори від бренду Randolph USA, який з 1970-х співпрацює з американськими військовими, а також кришталева скульптура бізона від американського бренду скляних виробів Steuben Glass на основі вишневого дерева з вигравіруваним пам’ятним написом. Бізон вважається в США символом сили, єдності та стійкості.
Своєю чергою Путін подарував Байдену письмовий набір “Москва” з російським народним хохломським розписом.
Раніше президент США Джо Байден подарував своєму колезі прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону велосипед та шолом американського виробництва.
- Про підсумки саміту Байдена та Путіна читайте в нашому матеріалі.