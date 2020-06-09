Про це художник написав у своєму акаунті Instagram.

“Що нам робити з порожнім постаментом посеред Брістоля?”, – написав Бенксі.

Він зазначив, що пам’ятники потрібно повернути на місце і додати навколо статуї протестуючих.

“Ось ідея, як задовольнити тих, хто сумує за статуєю Колстона і тих, хто скинув його статую в річку. Ми витягуємо його з води, ставимо назад на постамент, обв’язуємо тросом шию і додаємо кілька бронзових статуй протестуючих в натуральну величину, які його скидають . Всі щасливі в цей знаменитий день”, – написав художник.

Нагадаємо, статую підприємця і работорговця Едварда Колстона учасники акції протесту в британському Брістолі втопили в річці Ейвон.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.