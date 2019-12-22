Британський вуличний художник Бенксі створив інсталяцію до Різдва з діркою від снаряда.

Відповідне фото він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Композиція називається “Шрам Віфлеєму”. Це різдвяна сцена: вертеп із Дівою Марією, немовлям Ісусом і святим Йосифом.

На задньому плані у фігурок – сіра стіна з графіті. Замість Віфлеємської зірки, яка ознаменувала народження Христа, на стіні зображено слід від снаряда.

На стіні також є написи англійською мовою “Love” (любов) і французькою – “Paix” (мир).

Як повідомляє британське агентство ВВС, інсталяцію Бенксі встановив у готелі The Walled Off Hotel (“Готель за стіною”) у Віфлеємі, який розташований біля стіни, що розділяє Ізраїль і територію Палестини. Цей готель був відкритий художником кілька років тому. Він власноруч розписував у ньому стіни різними графіті.

Свою нову роботу художник назвав “видозміненим вертепом”.

Як розповів журналістам менеджер готелю Віссам Сальсаа, інсталяція Бенксі – “це прекрасний спосіб розповісти різдвяну історію по-іншому – змусити людей більше думати про те, як живуть палестинці у Віфлеємі”.

Слід зазначити, що в 2005 році Бенксі створив свої перші малюнки на стіні, що розділяє Ізраїль і Палестину. Два роки по тому до них додалися ще кілька нових графіті на стіні у Віфлеємі.

ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.