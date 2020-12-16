Ухвалений 15 грудня парламентом Державний бюджет на 2021 рік не передбачає необхідного рівня фінансування медицини.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба відомства.

“Коштів, які закладено в бюджеті, недостатньо для фінансування медицини”, – заявив очільник МОЗ.

Степанов зазначив, що документ не враховує пропозиції Міністерства щодо видатків на медичну сферу, в яких було закладено суттєве підвищення зарплат медичним працівникам і справедливі тарифи на надання медичної допомоги.

Так, згідно з документом, фінансування медичної галузі між першим і другим читанням практично не змінилося: його запланували на рівні 159 мільярдів гривень. Це фінансування Центрів екстреної медичної допомоги, спеціалізованих і стоматологічних клінік, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарень і санаторно-курортних установ, лікарень загального профілю, перинатальних центрів, протиепідемічних заходів, станцій переливання крові.

Проте очільник МОЗ Максим Степанов вимагав принаймні подвоїти цю суму. Напередодні розгляду проєкту бюджету на 2021 рік міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про необхідність збільшення видатків на медицину до 296 млрд грн, але фактична сума в документі майже вдвоє менша – 162,68 млрд грн.

На громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями виділено 2 644 712,7 гривень. У 2021 році з’явиться додаткова бюджетна стаття: 2,6 мільярда гривень на вакцинування від COVID-19. Але в МОЗ цю суму також вважають недостатньою.

На Національну службу здоров’я передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо для покриття певних важливих статтей витрат. Йдеться про вакцинацію, доплати та збільшення зарплат лікарям, оплату лікування хворих на коронавірус тощо.

Уряд та депутати не погодилися збільшувати зарплати лікарям, вони передбачили додаткові видатки на страхування медпрацівників та членів їх сімей від коронавірусу. На ці цілі планують витратити майже 253 млн грн.

Раніше міністр охорони здоров’я повідомив, що в бюджетному запиті МОЗ заклало на медичну сферу 296 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на Програму медичних гарантій.

До слова, медики сьогодні влаштували акцію протесту на Майдані, вимагаючи підвищення зарплат.

Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету. У проєкті держбюджету, запропонованому до другого читання, передбачено збільшення видатків на апарати Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ, а також на Офіс генпрокурора.

На Національну службу здоров’я передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо, аби покрити певні важливі статті витрат. Йдеться про вакцинацію, доплати та збільшення зарплат лікарям, оплату лікування хворих на коронавірус тощо.

Видатки на МОЗ в оновленому проєкті бюджету становлять 159 млрд гривень (це на 4 млрд більше, ніж пропонували для першого читання). Очільник міністерства Максим Степанов заявляв, що вимагатиме майже вдвічі більше коштів, однак участі в обговоренні проєкту бюджету в парламенті не брав.

15 грудня Верховна Рада на засіданні прийняла в другому читанні та в цілому проєкт держбюджету з тими самими показниками.