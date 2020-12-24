На сесію Київради винесено соціально орієнтований проєкт бюджету столиці на 2021 рік. Більше половини закладено на медицину, освіту і соцзахист.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

“Проект бюджету, в умовах, коли треба буде і долати кризу, спричинену пандемією, і втілювати зміни в Києві, – збалансований. Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – майже 57,8 млрд”, – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

При цьому на освіту передбачили 24,7 млрд грн. Це – 43% від запланованих видатків міського бюджету, а на охорону здоров’я – майже 5,7 млрд грн.

“Столичні медичні працівники отримують муніципальну надбавку до зарплати. Так, тільки цього року на доплати медикам Київ виділив 1 млрд гривень”, – повідомив Кличко.

Також понад 5 млрд грн у проекті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема – на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їх родин.