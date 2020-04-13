Про це вона сказала в коментарі #Буквам.

“На останню погоджувальну я не ходила, там був Петро Олексійович (Порошенко – ред.). Я їм сказала: “У нас є людина, яка точно краще ніж я і всі ви розуміється в економіці, тому краще дослухайтесь до його порад”. Ми подали свої ініціативи до законопроєктів, зокрема Ніна Южаніна. За деякі з них навіть подякував міністр фінансів, але ми не підтримуватимемо цей бюджет, де гроші зняли з усіх крім СБУ і МВС, де нищать ПТУ і робочі професії, нищать Нову українську школу і залишають голими і босими громади. Більше того, ми переконані, що виконати цей бюджет можна лише з траншем МВФ, а його голосувати влада не поспішає”, – сказала Геращенко.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні підтримала за основу та в цілому проект закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” № 3279-д.