Лідери Європейського Союзу досягли знакової угоди щодо бюджету і стимулюючих фондів на суму 1,8 трлн доларів в четвер після кількох тижнів напружених переговорів.

Про це в Twitter повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Саміт ЄС досяг угоди з Угорщиною і Польщею, яка наклала раніше вето на план бюджету з 2021 по 2027 роки, а також на план розподілу €750 млрд з фонду відновлення економіки.

Голова Європейської ради не уточнив, на яких умовах була досягнута домовленість.

“Тепер ми можемо почати реалізацію і відновити економіку. Наш знаковий пакет заходів підтримки просуне вперед перехід до зелених і цифрових технологій”, – написав пан Мішель

“Європа рухається вперед! Європейська рада домовилася про бюджет ЄС і “Наступного покоління ЄС”, – написала в Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і привітала з досягненням компромісу Німеччину, яка зараз головує в Єврораді.

Як зазначається, таким чином вже в січні вступлять в силу бюджет ЄС розміром 1,1 трильйона євро на період з 2021 по 2027 рік і план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.

Нагадаємо, в середині листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна ветувати проект бюджету Європейського Союзу на 2021-2027 роки та створення фонду відновлення економіки ЄС після пандемії через розбіжності з питання про міграцію з керівництвом Євросоюзу. Також тоді до рішення про вето приєдналася і Польща.

Як повідомляє агентство Reuters, в рамках цього компромісу лідери країн ЄС за підсумками саміту опублікують заяву про те, що правило про верховенство закону застосовуватиметься виключно для того, щоб забезпечити цільове витрачання коштів ЄС, а не для покарання країн за які пов’язані з цим гріхи.

Крім того, Польща і Угорщина мають намір заморозити застосування нового принципу, звернувшись до Європейського суду з позовом про його відповідність іншим документам ЄС. Процес в Європейському суді може зайняти пару років.