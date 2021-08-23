Про це Сергій Гайдай заявив у коментарі #Буквам.

Сьогодні у соціальній мережі Facebook з’явилася інформація про те, що фізична особа-підприємець Малахов і політтехнолог Гайдай є прямо пов’язані та разом із радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком “відмивають гроші платників податків”.

За словами Гайдая, хоч з Малаховим він і знайомий з дитинства, проте вже понад рок вони навіть не спілкуються і жодного спільного бізнесу не мають.

“Я Ігоря Малахова знаю з дитинства — ми виросли в одному дворі. Ми дружили. Мені подобалося те, що робив Ігор. Але це було в 90-х роках. Ігор потім багато працював у Москві на кіностудіях, я його досить тривалий час не бачив. Після повернення до Києва у 2014 році Ігор запропонував мені продюсерський бізнес — знімати кіно. Ідея мені спочатку сподобалася, але потім виявилося, що Ігор Малахов зовсім не менеджер. Тому цю ідею я скасував. І ФОП ми закрили, я його ліквідував”, — сказав Сергій Гайдай.

За його словами, Малахов потім опинився у скрутному фінансовому становищі.

“Я йому підкидав певні завдання, але більшість із них Ігор завалив. Тому з ним щонайменше рік я не спілкуюся, принципово. Тобто ми навіть не товаришуємо. І жодного спільного бізнесу у нас немає”.

На думку Гайдая, те що Ігор Малахов виграв тендер на організацію “Кримської платформи” Зеленського — є доволі небезпечною ситуацією, а все через “його фінансово-менеджерську безвідповідальність”.

“Я взагалі думаю, що там ніякого тендеру не було”, — сказав політтехнолог.

Крім того, Сергій Гайдай зазначив, що не знає радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

“Навіть більше скажу — я його жодного разу не бачив. І на сьогодні я жодним чином не співпрацюю із Банковою”, — сказав Сергій Гайдай.

Раніше повідомлялося, що розробкою та реалізацією креативної комунікаційної кампанії та концепції “Кримської платформи” займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн. А ще в концертно-виставковому центрі “Парковий” під час проведення саміту “Кримської платформи” заплановано виступ співачки Джамали. Вартість контракту становить 337,4 тис. грн.