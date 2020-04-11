Про це повідомив нардеп від фракції “ЄС” Олексій Гончаренко.
У новому проекті бюджету вказано такі пункти:
- зменшити фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн (тепер пропонується в розмірі 64,9 млрд грн);
- відновити дотацію аграріям в розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);
- додати 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0);
- додати 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;
- додати 15 млн на національний парк “Софіївка”.
Нардеп додав, що на засіданні комітету запропонував обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами (47 тис грн) не тільки на час карантину, а до кінця поточного року. Але його в цьому підтримали троє колег.
Як повідомлялося раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту в понеділок, 13 квітня. Серед питань порядку денного — зміни до держбюджету.
Народний депутат від фракції “Голоси” Юлія Клименко напередодні розповіла, як перерозподіляються бюджетні гроші на силові структури.
- Нагадаємо, 30 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла прийняти за основу законопроєкт №3279 Кабміну про внесення змін до закону “Про державний бюджет на 2020 рік”.
- Тоді Міністерство фінансів пропонувало скоротити майже на половину фінансування культури і кіно. Також було передбачено скорочення витрат на спорт.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що парламент не підтримав зміни до держбюджету у зв’язку з тим, що депутати не встигли ознайомитися з законопроектом.