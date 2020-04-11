Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив зміни до державного бюджету 2020 року напередодні парламентського засідання, яке відбудеться в понеділок, 13 квітня.

Про це повідомив нардеп від фракції “ЄС” Олексій Гончаренко.

У новому проекті бюджету вказано такі пункти:

зменшити фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн (тепер пропонується в розмірі 64,9 млрд грн);

відновити дотацію аграріям в розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

додати 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0);

додати 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;

додати 15 млн на національний парк “Софіївка”.

Нардеп додав, що на засіданні комітету запропонував обмежити зарплати чиновників, депутатів, суддів, керівників держпідприємств і членів наглядових рад держпідприємств 10 мінімальними зарплатами (47 тис грн) не тільки на час карантину, а до кінця поточного року. Але його в цьому підтримали троє колег.

Як повідомлялося раніше, глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту в понеділок, 13 квітня. Серед питань порядку денного — зміни до держбюджету.

Народний депутат від фракції “Голоси” Юлія Клименко напередодні розповіла, як перерозподіляються бюджетні гроші на силові структури.