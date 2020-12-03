Про це повідомила народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.
Вона опублікувала відповідь від очільника партії “Слуга народу” Олександра Корнієнка на депутатський запит.
“Фінансування заходів із проведення опитування (виготовлення бюлетенів, матеріально-технічне забезпечення, тощо), відбувалося в порядку, передбаченому в договорі, укладеному між політичною партією “Слуга народу” та ТОВ “Зе медіа”, за рахунок отриманих внесків на підтримку політичної партії “Слуга народу”, – йдеться у відповіді.
У відкритих джерелах є інформація про ТОВ “Зе медіа”, що займається виробництвом кіно, відеофільмів і телевізійних програм. Уповноваженою особою значиться Володимир Татаренко.
- Раніше повідомлялося, що компанія “Зе медіа” не вперше співпрацює зі “Слугою народу” перед виборами.
- Також повідомлялося, що єдиним власником якої є кандидат до міськради Броварів (Київщина) від партії “Демократична Сокира”.