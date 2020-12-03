Бюлетені для опитування від Зеленського, яке проводилося під час місцевих виборів, виготовила компанія "Зе медіа" за умовами договору з партією "Слуга народу".

Про це повідомила народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

Вона опублікувала відповідь від очільника партії “Слуга народу” Олександра Корнієнка на депутатський запит.

“Фінансування заходів із проведення опитування (виготовлення бюлетенів, матеріально-технічне забезпечення, тощо), відбувалося в порядку, передбаченому в договорі, укладеному між політичною партією “Слуга народу” та ТОВ “Зе медіа”, за рахунок отриманих внесків на підтримку політичної партії “Слуга народу”, – йдеться у відповіді.

У відкритих джерелах є інформація про ТОВ “Зе медіа”, що займається виробництвом кіно, відеофільмів і телевізійних програм. Уповноваженою особою значиться Володимир Татаренко.