Про це розповідають #Букви.
“Ух, тебя репостят адски. Бл*дский “РБК” не смог удержаться, не втулив заголовок от себя”, – написав Сергій.
Нижче він скинув публікацію на “РБК-Україна” із заголовком: “Галина Третякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу”.
“Зранку вже більше, ніж 40 посилань на тебе. І всі позитивні”.
Фото: #Букви
Хто такий абонемент Сергій – не відомо, але так звуть чоловіка Третьякової.
- Раніше повідомлялося, що “Слуга народу”, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що в питаннях подолання бідності слід подивитися на досвід Китаю.