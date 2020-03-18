Про це повідомляє прес-служба сервісу.

“Згідно з рішенням уряду України від 16 березня 2020 про заборону пасажирських перевезень, BlaBlaCar тимчасово призупинить всі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути, в тому числі на платформі Busfor, починаючи з 18 березня 2020”, – сказано в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що поїздки на приватних автомобілях сервіс не блокує і він буде далі доступний для тих, хто переміщується між містами України.

У компанії пропонують користувачам діяти відповідно до положень місцевих і національних органів влади та дотримуватися правил профілактики.

“Сюди входять і обмеження якомога більшої кількості подорожей і в межах України. У нинішній ситуації “соціального дистанціювання” ми рекомендуємо користувачам скасувати всі нетермінові поїздки з попутниками”, – повідомляють в BlaBlaCar.