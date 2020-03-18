Про це повідомляє прес-служба сервісу.
“Згідно з рішенням уряду України від 16 березня 2020 про заборону пасажирських перевезень, BlaBlaCar тимчасово призупинить всі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути, в тому числі на платформі Busfor, починаючи з 18 березня 2020”, – сказано в повідомленні.
Водночас підкреслюється, що поїздки на приватних автомобілях сервіс не блокує і він буде далі доступний для тих, хто переміщується між містами України.
У компанії пропонують користувачам діяти відповідно до положень місцевих і національних органів влади та дотримуватися правил профілактики.
“Сюди входять і обмеження якомога більшої кількості подорожей і в межах України. У нинішній ситуації “соціального дистанціювання” ми рекомендуємо користувачам скасувати всі нетермінові поїздки з попутниками”, – повідомляють в BlaBlaCar.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.