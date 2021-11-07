Сервіс для поїздок BlaBlaCar опинився у центрі скандалу, опублікувавши рекламу з мапою України без Криму. У компанії вже прокоментували інцидент.

Про це повідомив користувач Facebook Олександр Остапа, який першим звернув увагу на рекламу компанії.

Чоловік звернув увагу на рекламу BlaBlaCar у Google, у якій компанія використала мапу України без анексованого Росією півострова Крим.

Олександр опублікував відповідний скриншот у Facebook, тегнув BlaBlaCar й запитав компанію, чий Крим. Він здивований, що раніше на цю рекламу ніхто не звернув уваги.

Через деякий час BlaBlaCar відповів Олександру й запевнив, що мапа України без Криму у рекламі компанії начебто є помилкою.

“Це помилка, ми оперативно з’ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з‘явитись. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії”, – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що у застосунку Apple Music for Artists розмістили мапу України без Криму. Міністерство закордонних справ доручило посольству у США звернутися до компанії Apple щодо ситуації, що склалася.

Через тиждень в Apple Music for Artists виправили карти, на яких зобразили Україну без тимчасово окупованого півострова Крим.

В італійському підручнику з географії “Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia” авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи читачі виявили спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії.