Польський black metal гурт Behemoth анонсував вихід нового студійного альбому "In Absentia Dei". Реліз запланований на 17 грудня 2021 року.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на офіційну сторінку Behemoth в Instagram.

Легіони! “In Absentia Dei” вийде цієї п’ятниці! Попередньо збережіть повний концертний альбом зараз за посиланням у біо”, — зазначається у підписі до допису в Instagram.

Довідка. Behemoth — польський black metal гурт, що грає у стилі блек/хеві-метал. Виник у жовтні 1991 року в Гданську. Лідером колективу є головний композитор і автор текстів Адам Дарскі.