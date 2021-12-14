Про це повідомляють #Букви з посиланням на офіційну сторінку Behemoth в Instagram.
Легіони! “In Absentia Dei” вийде цієї п’ятниці! Попередньо збережіть повний концертний альбом зараз за посиланням у біо”, — зазначається у підписі до допису в Instagram.
Довідка. Behemoth — польський black metal гурт, що грає у стилі блек/хеві-метал. Виник у жовтні 1991 року в Гданську. Лідером колективу є головний композитор і автор текстів Адам Дарскі.
- Раніше, лідеру блек-метал-групи Behemoth Адама Нергалу Дарскі загрожує в’язниця за звинуваченням у богохульстві.
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