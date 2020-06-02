Про це йдеться в матеріалі американського видання Hitc.
Після вбивства Джорджа Флойда в соціальних мережах стали з’являєтися публікації зображень з чорним квадратом.
Пости є частиною руху за підвищення обізнаності про расову нерівність поряд з відомими хештегами #BlackLivesMatter і кампанії Blackout Tuesday, яка проходить у всьому світі у вівторок, 2 червня.
Пости з’явилися в соціальних мережах Twitter, Instagram, TikTok, YouTube і на інших платформах.
Чорний квадрат в Instagram та інших соціальних мережах публікують і знаменитості.
Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.
- На підтримку протестувальників виступили 44-й президент США Барак Обама, а також перший темношкірий пілот “Формули-1” Льюїс Гамільтон.