Після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі користувачі продовжують використовувати соціальні мережі для вираження підтримки і солідарності. У вівторок, 2 червня, проходить кампанія з підвищення обізнаності про проблему расової нерівності Blackout Tuesday.

Про це йдеться в матеріалі американського видання Hitc.

Після вбивства Джорджа Флойда в соціальних мережах стали з’являєтися публікації зображень з чорним квадратом.

Пости є частиною руху за підвищення обізнаності про расову нерівність поряд з відомими хештегами #BlackLivesMatter і кампанії Blackout Tuesday, яка проходить у всьому світі у вівторок, 2 червня.

Пости з’явилися в соціальних мережах Twitter, Instagram, TikTok, YouTube і на інших платформах.

Чорний квадрат в Instagram та інших соціальних мережах публікують і знаменитості.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.